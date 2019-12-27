عدي عواد يرد على بيان كتلة صادقون بخصوص رئيس الجمهورية

2019/12/27 | 18:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، الجمعة على بيان كتلته بخصوص موقفه من رئيس الجمهورية، برهم صالح.وقال عواد في بيان : أنا نائب عن محافظة البصرة العزيزة، […]

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