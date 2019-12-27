2019/12/27 | 18:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل مدني بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على مدني امام منزله في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

واضاف ان "المدني فارق الحياة على الفور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مدني بهجوم مسلح امام منزله شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مدني بهجوم مسلح امام منزله شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).