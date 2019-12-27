2019/12/27 | 18:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

كشف الناطق باسم وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن الحريق الذي حدث في محيط الوزارة.

وقال رسول في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الحريق الذي حدث في محيط وزارة الدفاع، هو في المخبز التابع لمطعم الوزارة، حيث ان الاضرار كانت مادية فقط ولاتوجد خسائر بشرية".

واكد على انه "لاداعي للتهويل بشأن الحريق"

واظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من من محيط وزراة الدفاع داخل المربع الرئاسي الحكومي في المنطقة الخضراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الدفاع يكشف عن الحريق الذي حدث في محيط الوزارة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم الدفاع يكشف عن الحريق الذي حدث في محيط الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).