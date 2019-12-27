الحكمة يخشى من تسوية بين الفتح وسائرون بشأن منصب رئيس الوزراء

2019/12/27 | 18:08 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةعبر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، عن مخاوفه من تسوية بين كتلتي الفتح وسائرون بشان منصب رئيس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.وقال القيادي في...

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