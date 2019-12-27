العراق يمنح الاردن تأشيرات متعددة الدخول

2019/12/27 | 18:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاعلن وزير النقل الاردني خالد سيف، اليوم الجمعة، موافقة وزارة الداخلية العراقية على منح تأشيرات متعددة الدخول لسائقي شحن البضائع من السفارة العراقية في عمان.ووفق بيان الوزير الاردني الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" انه تم تذليل اكبر عقبة في طريق التعامل التجاري مع العراق حيث ان الحصول على التأشيرة سابقًا يأخذ وقتا طويلا لحين موافقة الحكومة العراقية.بدوره ثمن وزير النقل خالد سيف سرعة الاستجابة وحصول الموافقة المباشرة من قبل السفير العراقي.وبإمكان السائقين مراجعة السفارة العراقية في عمان لتقديم طلباتهم اعتبارًا من يوم غدا السبت.

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