الخطيب يهدد من يتهمونه باللجوء للقضاء لتلقينهم درسا في احترام القانون

2019/12/27 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، باللجوء الى القضاء لمحاسبة كل من يوجهون له الاتهامات، لتلقينهم درسًا في احترام القانون.

ووجه الخطيب في تغريدة على تويتر الحديث لمنتقديه بالقول “كفى استهتاراً، سألقن مَن يتهمني درساً لن ينساه أبداً في احترام القانون”، مضيفا انه رفع دعوى قضائية ضدهم، وسيبذل ما بوسعه لفضحهم، على حد تعبيره، فيما ختم الخطيب التغريدة قائلا، إن العراق بحاجة الى نهضة أخلاقية ومعرفية من أجل غد أفضل.

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