2019/12/27 | 18:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاف المتظاهرين في قضاء الرفاعي يطالبون برئيس وزراء مستقل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/27 | 18:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف المتظاهرين في قضاء الرفاعي يطالبون برئيس وزراء مستقل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلاف المتظاهرين في قضاء الرفاعي يطالبون برئيس وزراء مستقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).