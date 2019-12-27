الدفاع المدني توضح طبيعة الحريق في محيط المنطقة الخضراء

2019/12/27 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن اخماد حريق في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.وذكر المكتب الاعلامي للدفاع المدني في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، ان “فرقا من مديرية الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد”.واضاف أن “الحادث نجم عن احتراق اكداس من النفايات في […]

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