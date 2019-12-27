"الاتحاد الوطني الكردستاني" يعلق على رسالة صالح للبرلمان العراقي

2019/12/27 | 18:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن رسالة الرئيس العراقي برهم صالح إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، داعية الكتل السياسية ...

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