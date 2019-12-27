الوطني الكردستاني يدعو الكتل السياسية الى تفهم موقف صالح

2019/12/27 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ،اليوم الجمعة،الكتل السياسية الى تفهم موقف رئيس الجمهورية وإتباع سياسة التعاون بغية الوصول الى قرارٍ سليم في اختيار شخصية لرئاسة الوزراء تلقى قبولاً جماهيرياً و سياسياً.

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