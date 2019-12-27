2019/12/27 | 18:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح .تداولت بعض وكالات الانباء ووسائل التواصل الاجتماعي انباء عن هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار روستوف اون في روسيا ، وحول هذا الموضوع اوضح الكابتن كفاح حسن جبار : ان الطائرة المذكورة قد تعرضت لخلل فني بسيط لذلك قرر قائد الطائرة ضرورة هبوط الطائرة لاجراء اللازم و قد تم اصلاح الخلل من قبل مهندس الطائرة .واضاف جبار : ان جميع الركاب والطاقم بسلامة وامان وقد تلقوا الرعاية اللازمة .مؤكدا: إن الطائرة قد غادرت المطار الروسي وهي الان متوجهة الى مطار منسك وجهتها النهائيةالتي ستصله ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية توضح حادثة طائرتها في روسيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية توضح حادثة طائرتها في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).