تطور جديد للطائرة العراقية في روسيا وأول صورة لها

2019/12/27 | 18:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تتواصل الأنباء عن حادثة هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الجوية العراقية، إضطرارياً صباح اليوم الجمعة في روسيا.

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