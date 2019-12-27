النصر: هناك من يريد اطالة حكومة عبد المهدي

2019/12/27 | 18:39 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إن هناك من يريد اطالة حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي التي تحولت الى حكومة تصريف...

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