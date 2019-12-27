"ويكيليكس" يكشف تفاصيل خافية بشأن القصف الكيمياوي في دوما السورية

2019/12/27 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت موقع "ويكيليكس"، اليوم الجمعة، وثائق تتعلق بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، حيث تشير إلى أن من قام بإجراء الاختبارات نفى استخدام غاز الكلور في مدينة دوما السورية.وبين الموقع ان "أربع وثائق متعلقة بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، حيث تشير إلى أن من قام بإجراء الاختبارات نفى استخدام غاز الكلور في مدينة دوما السورية".واوضح ان "الوثائق تحتوي على معلومات تفيد بأن كبار المسؤولين في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أصدروا أوامر بحذف هذه المعلومات من التقرير، الذي كان يعترف بأن الهجوم الكيمياوي كان عبارة عن مسرحية".يذكر أنه سبق ونشر "ويكيليكس" رسالة من أحد أعضاء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا إلى رئيس مجلس إدارة المنظمة، روبرت فيرويذر.ويقول هذا الشخص في رسالته إن زملاءه "يشوهون المعلومات حول ما حدث".كما وأتهم الغرب مسبقا دمشق بشن هجوم كيمياوي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية وهددها بتوجيه ضربات عسكرية.واستخدمت منظمة "الخوذ البيضاء" لقطات فيديو لسكان دوما، بما فيهم الأطفال، يحاول الأطباء إنقاذهم من آثار مواد سامة كدليل عن الهجوم الكيمياوي المذكور.من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، حينها، أن الهدف من نشر الأنباء عن قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيمياوية هو تبرئة الإرهابيين وتبرير الضربات المحتملة من الخارج.وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قد أفادت في يوم 13 آذار 2018، بأن العناصر المسلحة تستعد للقيام بعمل استفزازي في الغوطة الشرقية مع تمثيل استخدام الأسلحة الكيمياوية.من جهة أخرى زعم تقرير المنظمة الصادر في الأول من آذار، وتم نشره من قبل أرياس، بأنه تم أثناء الهجوم استخدام "مادة كيمياوية سامة..ربما كلور".وأشارت الوثيقة، على وجه الخصوص، إلى أن اسطوانات الكلور تم إسقاطها من الجو، ما سمح لبعض الدول الغربية بإلقاء اللوم على الطائرات التابعة للقوات الجوية السورية.ومع ذلك، تم في وقت لاحق إصدار وثيقة أخرى تحتوي على تقييم هندسي من قبل خبير منظمة الحظر على الأسلحة الكيمياوية، إيان هندرسون، تنص على أن "المراقبة التي تم تنفيذها في موقعي الحادث، إلى جانب التحليل اللاحق، تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون قد تم وضع هذه الأسطوانات على الأرض بدلاً من إسقاطها من الجو".

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