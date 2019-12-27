جسور بغداد والمحافظات المنتفضة مخضبة بدماء المتظاهرين والتخطيط تُعمّر جسور الأنبار!

2019/12/27 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، اليوم الجمعة، مصادقة وزارة التخطيط على صرف مليار دينار لإعادة تأهيل جسور وقناطر للسكك الحديدية في المحافظة.وذكر المكتب الإعلامي للدليمي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "محافظ الانبار يعلن مصادقة وزارة التخطيط على إطلاق صرف مليار دينار لإعادة تأهيل جسور وقناطر للسكك الحديدية في محافظة الانبار بعد اجتماعه بمسؤولي الشركة العامة لسكك الحديد في العاصمة بغداد".وبين أن "التخصيصات ستوجه لإعادة تأهيل كل من جسر السكة على وادي الكسارة الكيلو 195، وجسر السكة على وادي المرج 182، وجسر السكة على طريق هيت - كبيسة الكيلو 175، وجسر السكة على وادي المحمدي الكيلو 163، وجسر السكة على نهر الورار الكيلو 111".وأشار إلى أن "المشاريع المدرجة ستتضمن إعادة تأهيل خط السكة الحديدية قطاع الفلوجة - الرمادي - الحقلانية بطول 180 كم، وقناطر جسرية أخرى مختلفة الأحجام".

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