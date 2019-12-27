مي عمر تتألق في فستان زفاف قيمته 15 مليون دولار

2019/12/27 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..خطفت النجمة المصرية مي عمر الأنظار ، بإطلالتها “الثمينة” في ختام عرض الأزياء الذي أقامه المصمم المصري هاني البحيري.حيث اعتلت مي منصة العرض مرتدية فستان زفاف بذيل عريض وحمالات رفيعة وطرحة براقة لافتة، رصعت جميعها بالألماس الفاخر.وأكّدت مصادر إعلامية قامت بتغطية الحدث، أنّ الفستان المميز مشغول من الأقمشة المصرية التي رُصّعت بأناقة بحبيبات […]

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