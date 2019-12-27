ترامب يعلق على حذف مشهده من فيلم “home alone

2019/12/27 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خبر يفيد بأن قناة التلفزيون الكندية “CBC”، عرضت الفيلم الشهير “وحيدا في المنزل – 2″، وحذفت منه مشهدًا ظهر فيه ترامب.وقال ترامب: “إن هذا الفيلم بعد حذف المشهد القصير الذي شارك فيه “لن يكون بتاتا كما في الأصل”، مضيفا بين قوسين “أنا أمزح فقط”.وعن ربط بعض وسائل […]

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