2019/12/27 | 18:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيادي يدعو تحالف البناء الى ترك الخيار لرئيس الجمهورية باختيار رئيس مستقل للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/27 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزيادي يدعو تحالف البناء الى ترك الخيار لرئيس الجمهورية باختيار رئيس مستقل للحكومة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزيادي يدعو تحالف البناء الى ترك الخيار لرئيس الجمهورية باختيار رئيس مستقل للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).