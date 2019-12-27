2019/12/27 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، توضيحاً بشأن حريق اندلع في "مخبز مطعم المراتب" في الوزارة مساء أمس....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع العراقية توضح حقيقة اندلاع حريق داخل مبناها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع العراقية توضح حقيقة اندلاع حريق داخل مبناها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).