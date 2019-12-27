مسلحون مجهولون يقتلون مدنياً أمام منزله شمال شرقي ديالى

2019/12/27 | 18:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل مدني على يد مسلحين مجهولين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه مدني أمام منزله في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن مقتله".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

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