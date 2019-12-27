2019/12/27 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانتقد وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، بشكل غير مباشر، مساء اليوم الجمعة، القيادات السياسية وشكك في الوقت نفسه بذكاء العراقيين، في إدارة البلاد واستثمار الظروف والأحداث المحلية والدولية.وكتب عبطان في صفحته الرسمية على موقع "قيسبوك"، وتابعته "الغد برس"، قائلاً "القيادات المتميّزة والشعوب الذكية هي التي تستفيد من مواردها المحلية، وتستثمر الظروف المختلفة والتقاطعات والتناقضات الدولية والأقليمية بذكاء حاذق، وسرعة فائقة لتعزيز مكانتها، وتقويم اقتصادها، وخلق الفرص الذهبية للتنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير الحياة الكريمة والسعادة للمواطنين".​​​​

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