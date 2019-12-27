سائرون توضح موقفها بشأن تبنيها موقف المعارضة في البرلمان

2019/12/27 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت كتلة سائرون النيابية، الجمعة، استمرارها في تبني المعارضة الايجابية البناءة تحت قبة البرلمان وعدم مشاركتها في دعم اي مرشح لرئاسة الوزراء.

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