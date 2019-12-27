الاتحاد الوطني: على الكتل تفهم موقف صالح والتعاون معه بدل الضغط عليه

2019/12/27 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الكتل السياسية الى تفهم موقف رئيس الجمهورية برهم صالح [القيادي في الاتحاد الوطني] بشأن رفض مرشح تحالف البناء وعدم تكليفه لرئاسة الوزراء.

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