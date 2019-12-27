2019/12/27 | 19:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يعلن تأييده إجراء انتخابات بـ'أسرع وقت' بشرط الاستقرار الأمني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يعلن تأييده إجراء انتخابات بـ'أسرع وقت' بشرط الاستقرار الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).