لماذا حذفت النائبة عالية نصيف تغريدتها ضد رئيس الجمهورية؟

2019/12/27 | 19:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق واجهت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، ردود غاضبة من مغردين وأبرزهم القاضي رحيم العكيلي على تغريدتها التي اتهمت فيها رئيس الجمهورية برهم صالح بالخيانة لعدم تمريره مرشحيهم لرئاسة الوزراء.نصيف تهاجم رئيس الجمهورية وقالت نصيف في تغريدتها المحذوفة والتي نشرتها أول أمس الخميس، “للمرة الثانية، رئيس الجمهورية، حنث اليمين وأنتهك الدستور […]

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