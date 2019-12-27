2019/12/27 | 19:41 - المصدر: الغد برس

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الخزعلي: استقالة رئيس الجمهورية لم تكن مبررة والدستور يحتم على ال

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الخزعلي: استقالة رئيس الجمهورية لم تكن مبررة والدستور يحتم على الرئيس تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء

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