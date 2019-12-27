ائتلاف الوطنية: آن الاوان ليشكل صالح وزارة مصغرة بالتنسيق مع الامم المتحدة

2019/12/27 | 19:41 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةيرى ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، اليوم الجمعة، أنه آن الاوان ليشكل الدكتور برهم صالح وزارةً مصغرةً بالتنسيق مع الامم المتحدة وتعيين مفوضيةٍ جديدةٍ...

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