مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم نيللي كريم

2019/12/27 | 19:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة النجمة نيللي كريم في دورته الرابعة التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 شباط/فبراير المقبل، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: إن […]

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