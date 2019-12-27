صادقون تأسف للالفاظ التي اطلقها النائب عواد بحق رئيس الجمهورية

2019/12/27 | 19:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعربت كتلة صادقون النيابية عن اسفها لما صدر من النائب عدي عواد “من ألفاظ غير لائقة بحق رئيس الجمهورية”.وأكدت الكتلة في بيان اصدرته اليوم الجمعة “إن هذا النهج بعيد عن خطاب ومنهج الكتلة الذي تنتهجه في عملها السياسي”.ودعت الى “ضرورة الالتزام بأدبيات الحوار والابتعاد عن التشنج”.وكان النائب عدي عواد قد هاجم […]

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