دلور ميقري - سارة في توراة السفح: بقية الفصل الثامن

2019/12/27 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3بقيت سارة فترةً أخرى على نفس المنوال، تكتشف الأقارب أسرةً تلو أسرة، وغالباً في آونة النهار.في المقابل، كانت في المنزل تمرّ برقتها ولطفها، مثل طيفٍ بالكاد يشعر به الآخرون.أمّو، دأبت على التواجد في حجرة الضيوف أو الإيوان، تستقبل نسوةً بحاجة لمساعدة مادية أو عينية؛ وذلك لكون زوجها، الزعيم، هوَ المشرف على هذه الأمور.كما لم يكن يخلو الحال من مشورة، تتعلق بنزاع بين الجيران، أو مشكلة عائلية يُستأ......

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