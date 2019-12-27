وزير الكهرباء يهدد منتقديه : سألقنكم درساً لن تنسوه

2019/12/27 | 20:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد أطراف تتهمه، مشيرا إلى أنه "سيلقنهم درسا لن ينسوه أبداً في احترام القانون"، على حد تعبيره.

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