2019/12/27 | 20:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تتواصل الأنباء عن حادثة هبوط طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الجوية العراقية، إضطرارياً صباح اليوم الجمعة في روسيا.وأفاد أحد ركاب الطائرة في تصريح صحفي ان "الطواقم الفنية يبدو أنها أوشكت على إصلاح الطائرة العراقية وتستعد للاقلاع الى منسيك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخر تطورات الطائرة العراقية الهابطة اضطرارياً في موسكو على لسان احد ركابها ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخر تطورات الطائرة العراقية الهابطة اضطرارياً في موسكو على لسان احد ركابها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).