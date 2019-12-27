2019/12/27 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الجمعة بتعرض قاعدة "كيوان" العسكرية شمال غرب محافظة كركوك الى قصف بقذائف الهاون.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان قذائف هاون سقطت داخل قاعدة كيوان شمال غرب كركوك ، مشيرا الى سقوط جريح واحد فقط من الشرطة وأضرار بسيارة.

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