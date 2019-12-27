الخطوط الجوية العراقية توضح ملابسات هبوط إحدى طائراتها اضطراريا بمطار روسي

2019/12/27 | 20:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، توضيحا بشأن هبوط الطائرة التابعة لها اضطرارياً في مطار “روستوف أون دون” في روسيا.

وأكدت الخطوط الجوية في بيان، ان قائد الطائرة العراقية قرر ضرورة الهبوط بها لإجراء التدابير اللازمة، بعد تعرضها لخلل فني بسيط، مشيرة الى إصلاح الخلل من قبل مهندس الطائرة.

وأشار البيان الى سلامة جميع ركاب وطاقم الطائرة، بعد تلقيهم الرعاية اللازمة، لافتا الى ان الطائرة غادرت المطار الروسي، وتوجهت الى وجهتها النهائية وهي مطار منسك، بالعاصمة البيلاروسية.

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