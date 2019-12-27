متظاهرو ساحة التحرير يتوجهون إلى إغلاق مقرات الأحزاب والفصائل

2019/12/27 | 20:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق توجه المئات من المتظاهرين في #ساحة_التحرير وسط #بغداد، اليوم الجمعة، إلى شارع #أبي_نؤاس، وذلك لمحاولة إغلاق مقرات عدد من #الأحزاب والفصائل المسلحة.وقال مراسل “الحل العراق” […]

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