2019/12/27 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح خبراء في شؤون الانتخابات ،اليوم الجمعة، عدم تمكن مفوضية الانتخابات الجديدة من إجراء انتخابات مبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يرجحون عدم التمكن من إجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يرجحون عدم التمكن من إجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).