2019/12/27 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صمته، بعد مرور عام ونصف على رحيله عن صفوف ريال مدريد، ليت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رونالدو يكشف عن "اختلافات كبيرة" بين يوفنتوس والريال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رونالدو يكشف عن "اختلافات كبيرة" بين يوفنتوس والريال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).