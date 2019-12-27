يحيى رسول: الحريق الذي حدث هو للمخبز الخاص بوزارة الدفاع

2019/12/27 | 20:31 - المصدر: قناة التغيير

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قال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، إن بعض وسائل الاعلام تناقلت خبر مفاده اندلاع حريق داخل مبنى وزارة الدفاع.

واكد رسول، ان الوزارة تود ان تبين ان الحريق الذي حدث هو للمخبز الخاص بالوزارة، والذي يقع خارج مقر وزارة الدفاع، ونتج عنه حدوث أضرار مادية فقط ولم ينتج عنه أية اضرار بشرية.

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