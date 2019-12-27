الجيش الليبي على مشارف طرابلس ويسيطر على طريق المطار

2019/12/27 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على كامل طريق المطار في العاصمة طرابلس، وفقا لشبكة “سكاي نيوز”.وأوضح الجيش اللليبي أنه تم دحر الميليشيات عند طريق طرابلس.وكان الجيش الليبي، سيطر الخميس، على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم في محوري الخلة ومشروع […]

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