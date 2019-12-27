شاهد.. مسيرات احتجاجية لمتظاهري التحرير وتلويح بالتصعيد

2019/12/27 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل متظاهرو ساحة التحرير في بغداد، اليوم الجمعة، إلى ساحة كهرمانة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد في خطوة اولىتصعيدية لرفض تسويف الأحزاب لمطالب المحتجين.وقال المتظاهرون عبر مكبرات الصوت، إن هناك خطوة تصعيدية احتجاجية سيعتمدوها في تظاهراتهم لإجبار القوى السياسية على تنفيذمطالبهم.

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