سقوط قذائف هاون على قاعدة عسكرية في محافظة كركوك

2019/12/27 | 20:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان قذائف هاون سقطت على قاعدة عسكرية في كركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "قذائف هاون سقطت على قاعدة K1 العسكرية في محافظة كركوك".

واضاف ان "القذائف ادت الى اضرار مادية واصابات بشرية طفيفة".

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