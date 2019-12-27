2019/12/27 | 20:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداحتفى الفنان رائد محسن مع المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، عقب نيله جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس عن مسرحية "أمكنة اسماعيل" للمخرج الفنان ابراهيم حنون.الممثل الفنان رائد محسن حمل جائزته وذهب بها الى ساحة التحرير وقام بإهداء الجائزة للمتظاهرين.يذكر ان الحفل الختامي لمهرجان قرطاج ،شهد ايضا، فوز المؤلف المسرحي العراقي علي عبد النبي الزيدي بجائزة أفضل نص عن عمله الذي أنتجته دولة فلسطين "كلب الست".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج المسرحي تذهب إلى المتظاهرين ببغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج المسرحي تذهب إلى المتظاهرين ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).