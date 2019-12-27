تركيا: حكومة الوفاق الليبية طلب دعما عسكريا ونحن نحترم التعاون الامني معها

2019/12/27 | 20:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكدت الرئاسة التركية أن حكومة الوفاق الوطني الليبية طلبت دعما عسكريا من تركيا، مشيرة إلى أنها ستحترم اتفاق التعاون الأمني معها.

وقال رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات نشرها، مساء اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "حكومة ليبيا طلبت دعما عسكريا من تركيا.



ونحن بالطبع، كما أكد الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان، سنحترم الاتفاق بيننا.



إننا متمسكون بشكل كامل بحماية مصالحنا المشتركة وإرساء الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف ألطون: "ندعم الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، وعلى القوى الخارجية وقف تأييد المجموعات غير الشرعية ضد الحكومة الليبية".

وتابع: "إننا إذ ندعم الحكومة الليبية، لا نريد أن تكون ليبيا مسرحا للحرب.



القوى الإقليمية التي تعمل على إعادة النظم القمعية غير الخاضعة للشعب تنشط حاليا في ليبيا.



لكن جهودها الرامية إلى إنشاء حكومات موالية لها لن تنجح".

وشدد ألطون على أن الاتفاق البحري بين بلاده وحكومة الوفاق الوطني الليبية سيضمن عدم تقويض حرية الملاحة في المياه المفتوحة بالنسبة إلى تركيا، مضيفا أن مذكرة التفاهم هذه "تؤمن كذلك علاقات متينة مع الحكومة الليبية"، وختم بالقول: "إننا متماسكون بالاستقرار في كل من ليبيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط برمتها".

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