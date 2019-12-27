سقوط قذيفتي هاون على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك

2019/12/27 | 20:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بسقوط قذيفتي هاون على قاعدة عسكرية في محافظة كركوك....

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