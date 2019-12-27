وثيقة تقلق المواطنين.. تعيين ملاكم أميركي على ملاك تربية ذي قار!

2019/12/27 | 20:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت صفحة ذي قار، اليوم الجمعة، وثيقة لتعيينات وزارة التربية في المحافظة ويظهر فيها اسم الملاكم الاميركي محمد علي كلاي ابن السيدة كوندليزا رايس والمولود في العام ١٩٩٢ وقد تم تعيينه مدرّسا لمادتي العلوم والقرآن في قضاء الدوّاية.وأثارت هذه الوثيقة قلق المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيها من لبس كبير […]

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