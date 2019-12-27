2019/12/27 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط قذائف داخل معسكر 'كي وان' في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط قذائف داخل معسكر 'كي وان' في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).