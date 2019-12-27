الاعلام الامني: سقوط عدد من القذائف داخل معسكر K1 في كركوك

2019/12/27 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، سقوط عدد من القذائف داخل معسكر K1 في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد من القذائف سقطت داخل معسكر K1 في محافظة كركوك".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة 27 كانون الاول 2019، عن اخماد حريق في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي للدفاع المدني في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، ان "فرقا من مديرية الدفاع المدني تمك

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الجمعة (27 كانون الأول، 2019) تحرير طفل مختطف والقبض على الخاطفين في العاصمة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال المتابعة الشخصية والمباشرة من قبل وزير الداخلية

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، بأن متظاهرين غاضبين، قطعوا الطريق الرابط بين ميناء ام قصر والمحافظات الاخرى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين من أهالي ام قص

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