لجين عمران تخطف الانظار بإطلالة أنيقة

2019/12/27 | 21:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى أحدث ظهور لها.وظهرت لجين عمران بجيب أنيق باللون الأسود، وبلوزة باللون الأصفر، وتركت شعرها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت من جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.واشتهرت الإعلامية […]

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