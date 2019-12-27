2019/12/27 | 21:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحطت طائرة الخطوط الجوية العراقية، مساء اليوم الجمعة ، في مطار منسك بسلام، بعد تعرضها لخلل فني اضطر بسبب قائد الطائرة الى تغيير مسار الهبوط الى مطار روستوف في روسيا.وعلى خلفية الهبوط الاضطراري للطائرة العراقية، اوضح كابتن الطائرة كفاح حسن جبار في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان الطائرة المذكورة قد تعرضت لخلل فني بسيط لذلك قرر قائد الطائرة ضرورة هبوطها لإجراء اللازم وقد تم اصلاح الخلل من قبل المهندس التقني المختص.واكد ان "جميع الركاب والطاقم بسلام وامان وقد تلقوا الرعاية اللازمة من قبل الجهات الروسية".يذكر ان الخطوط الجوية العراقية فتحت مطلع العام الماضي، خط جوي من بغداد والبصرة إلى العاصمة البيلاروسية مينسك بواقع رحلة واحدة كل جمعة من بغداد وكل يوم اثنين من البصرة وبسعر تشجيعي للرحلتين لوجود عدد كبير من الطلبة العراقيين في مدارس وجامعات بيلاروسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اصلاح عطلها .. الطائرة العراقية تصل الى وجهتها النهائية في منسك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اصلاح عطلها .. الطائرة العراقية تصل الى وجهتها النهائية في منسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).