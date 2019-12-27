الخفاجي لـ(دجلة): العراق بحاجة لشخصية مقبولة وغير جدلية لإنهاء الأزمة

2019/12/27 | 21:14 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تيار الحكمة علي الخفاجي، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لديه فرصة لتقديم مرشح مستقل لرئاسة الوزراء.وقال الخفاجي في حديثه لـ(دجلة) إن بعض القوى السياسية...

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